Thailandia, turista stuprata e uccisa: si era rifiutata di fare sesso con un giovane conosciuto da poco

Si rifiuta di fare sesso con lui, così viene violentata e uccisa. Miriam Beelte, 26enne tedesca, è stata ammazzata mentre era sola in vacanza a Koh Sichang, isola al largo della costa orientale della Thailandia. Il suo corpo privo di vita è stato trovato dietro alcune rocce coperto dalla vegetazione, da alcuni passanti che stavano passeggiando vicino alla spiaggia. Immediatamente è scattata l'allerta per la polizia che ha avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. A finire in manette è stato Ronnakorn Romruen, 24enne del posto, che ha confessato di aver prima violentato e poi ucciso la turista.



Secondo quanto riporta il Sun, la donna stava facendo una gita quando ha incontrato il suo stupratore, l'uomo ha subito insistito per avere un rapporto sessuale ma lei ha rifiutato mandandolo su tutte le furie. Il 24enne ha raccontato di aver abusato di lei che continuava a gridare nella speranza di essere ascoltata da qualcuno, dopo la violenza le ha spaccato la testa contro un sasso appuntito fino ad ucciderla e ha nascosto il corpo.

Ora si attendono i risultati dell'autopsia per avere conferma della versione dell'assassino. L'uomo sarà probabilmente accusato di omicidio premeditato vista la natura del delitto. La polizia locale sta facendo il possibile per risolvere al meglio il caso e ha avvertito l'ambasciata tedesca perché dia comunicazione della notizia ai parenti della vittima.

