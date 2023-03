Putin, lo zar pronto a ricevere aiuti dalla Cina? Gli accordi di Lukashenko e Xi aprono la strada

Gli accordi tra il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e il leader cinese Xi Jinping potrebbero consentire alla Russia di ricevere aiuti dalla Cina. Il 1 marzo il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente cinese Xi Jinping hanno firmato un pacchetto di 16 documenti che potrebbero facilitare l'evasione delle sanzioni russe incanalando gli aiuti cinesi alla Russia attraverso la Bielorussia.



Cosa è scritto nei 16 documenti

I documenti includono una strategia per lo sviluppo industriale congiunto bielorusso-cinese, un documento sulla cooperazione scientifica e tecnica bielorusso-cinese per il 2023-2024 e un memorandum d'intesa su progetti congiunti che utilizzano prestiti del governo cinese.

Lukashenko ha affermato che la Bielorussia è interessata ad approfondire la cooperazione con la Cina sullo sviluppo tecnologico, compresa la creazione di joint venture (un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o all’esecuzione di un progetto, ndr.), la modernizzazione delle imprese bielorusse con le moderne tecnologie cinesi e il commercio di beni e servizi.

Lukashenko ha affermato che i produttori bielorussi erano interessati a studiare le «competenze e le tecnologie delle aziende cinesi nella formazione di una base di componenti, nella produzione di motori, trasmissioni, assali, altri componenti e assiemi».



Il retroscena



L'Istituo sugli studi di guerra ha precedentemente valutato che la Cina potrebbe trasferire clandestinamente attrezzature militari o a duplice uso alla Russia attraverso la Bielorussia.

Inoltre, Lukashenko probabilmente vuole che questi accordi sostengano il suo sforzo di lunga data per coltivare l'influenza economica cinese in Bielorussia per proteggersi dalla pressione dell'integrazione russa, sebbene queste misure ritarderanno al massimo la campagna in corso della Russia per garantire il pieno controllo economico della Bielorussia.

President Xi met with Belarusian President Lukashenko on his state visit to China.

The two leaders signed a joint statement on the further growth of China-Belarus all-weather comprehensive strategic partnership in a new era. pic.twitter.com/HmomAjHDl1 — ChineseEmbassyinSudan (@CHNembinSudan) March 2, 2023

Molti dei documenti riguardano anche il commercio e la cooperazione economica cino-bielorussia. Lukashenko aveva precedentemente espresso sostegno all'espansione della presenza economica della Cina in Bielorussia nel febbraio 2021, quando ha intensificato i suoi sforzi per ritardare l'assorbimento della Bielorussia da parte della Russia attraverso lo Stato dell'Unione.



La Germania avverte la Cina

La Germania sta incoraggiando la Cina a usare la sua influenza sul Cremlino per fermare la guerra, piuttosto che schierarsi con l'aggressore. È quanto ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso al Bundestag in occasione dell'anniversario del suo discorso al parlamento tedesco, quando ha annunciato la "rottura dei tempi.

«Il mio appello a Pechino è chiaro: usa la tua influenza su Mosca in modo che ritirino le loro truppe e non forniscano armi all'aggressore, la Russia», ha detto il politico.