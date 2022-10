Putin, nuovo arco di trionfo vicino alla cattedrale delle forze armate russe: la guerra santa dello Zar

Putin si regala un nuovo arco di trionfo. E stavolta è vicino alla cattedrale principale delle forze armate russe a Mosca aperta due anni fa. Ci sono voluti quasi tre mesi per realizzarlo. La posizione sembra lanciare un messaggio: questa non è solo una conflitto contro l'Ucraina, ma anche una guerra santa. La chiesa è un luogo in cui l'ortodossia russa si fonde con il culto sovietico della seconda guerra mondiale. Presenta una visione della storia della guerra e delle conquiste della Russia, fatta interamente di vittorie nobili. Ed è verde come un carro armato.

The mention to Holy War is not a rhetorical trick.



Actually, this idea is coming from Putin.



He ordered to build this Arc next to the brand new Cathedral dedicated to the Russian Armed Forces. https://t.co/8wAlkwf4SG

