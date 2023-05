Proposta di matrimonio a Times Square, uno schermo con il proprio video per soli 35 euro: boom di richieste

Se Parigi è la città dell'amore New York è sicuramente quella degli innamorati. Non c'è luogo al mondo come Times Square per dirsi "Ti amo" e se finora ci si poteva (solamente) inginocchiare di fronte alla dolce metà e giurarsi amore eterno di fronte ai passanti, ora tutto cambia perchè si può essere veri e propri protagonisti dei cartelloni elettronici. La vera novità non è però l'idea quanto il costo, mentre fino a poco tempo fa infatti una proposta di matrimonio del genere aveva costi proibitivi ora è alla portata di tutte le tasche. Bastano solo 40 dollari (l'equivalente di circa 36 euro) per far apparire il proprio video su un palazzo di Times Square. E i "Will marry me" diventano virali.

Times Square è senza dubbio uno dei più luoghi iconici della pubblicità. I suoi schermi vengono visti da circa 360 mila persone ogni giorno e sono tra i più condivisi in rete ecco quindi che anche la proposta di matrimonio diventa un set cinematografico a cielo aperto a costi possibili. E così su TikTok diventano virali i video di coppie che si dicono “Si lo voglio” di fronte a migliaia di passanti.

I costi

«Nel futuro tutti saranno famosi per 15 minuti» disse Andy Warhol. In questo caso non si tratta di 15 minuti, ma di secondi, ma TSX entertainment sembra cogliere la provocazione dell’artista. Chiunque ha la possibilità infatti ora di trasmettere un contenuto su uno degli schermi più famosi e visti al mondo. Si tratta del billboard più grosso dell’intera Times Square, che avvolge il TSX Broadway, edificio ancora in fase di sviluppo che promette bene.

Come funziona

TSX è un edificio la cui facciata è per la maggior parte ricoperta di schermi. Ora la vera novità è che chiunque può vedertsi comparire li per 15 secondi per soli 40$, usando la TSX app, puoi caricare un video e assicurarti un posto scegliendo un orario. Il video deve durare almeno 15 secondi. Verrà ritagliato in un formato quadrato, e se vuoi un testo nel video, devi crearlo per conto tuo prima di caricarlo. Dopo aver selezionato il tuo video, scegli il tuo orario preferito e poi si passa al pagamento. Il prezzo parte da 40$ e può aumentare in base all’orario e alla folla prevista per quel giorno. Nel momento selezionato, che è un arco di tempo di 15 minuti, ti arriverà una notifica per comunicarti quando il tuo video verrà mostrato sul grande schermo. Puoi ammirare il tuo video insieme a tutte le altre persone presenti a Times Square. Ma non solo perchè dopo la proiezione del tuo video a Times Square, puoi trovarne una versione ricordo nella app. È un video di quel momento, ma è creato da un computer, non ripreso dal vivo. Puoi condividerlo con i tuoi cari e i tuoi amici.