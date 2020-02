Polonia, Morawiecki: «All'Europa serve un budget in stile Solidarność»

Ultimo aggiornamento: 15:10

«Vogliamo un'Europa che sia un player globale». Lo scrive il premier polacco Mateusz Morawiecki in un intervento pubblicato sul quotidiano tedesco Die Welt. Il suo è un appello affinché venga creato un budget comune che aiuti l’Unione a diventare un leader mondiale nell’ambito delle nuove tecnologie. «La UE - scrive il primo ministro - si trova su un tornante della storia. La Brexit, i negoziati per il Quadro finanziario pluriennale vanno colti come un’occasione per non deviare sui margini della storia, ma per costruire un'Unione che non solo prenderà parte nella gara per un futuro migliore e più giusto, ma che sarà in grado di vincere questa sfida. Vogliamo un'Europa che sia un player globale». «L’anno 2020 - aggiunge Morawiecki - è un anno eccezionale per la Polonia, ma anche per l’Europa. Celebriamo il quarantesimo anniversario del movimento “Solidarność” che ha contribuito alla vittoria sul comunismo e ha unito i popoli dell’Europa a prescindere dalle loro opinioni. L’Europa ha bisogno di un budget nello spirito di ‘Solidarność’”», chiude il premier.