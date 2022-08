Gibilterra, petroliera a rischio affondamento dopo collisione con cargo GNL: si teme un disastro ambientale

Una petroliera la "OS 35" di 178 metri, con a bordo 183 tonnellate di petrolio, 250 di diesel e 27 di lubrificante, rischia di affondare dopo una collisione, avvenuta ieri, con un cargo trasportante Gnl al largo di Gibilterra, lo ha denunciato il governo del territorio britannico nel sud della Spagna.

La prua della «OS 35» con bandiera di Tuvalu (oceano Pacifico) è già sul fondale marino, a duecento metri dalla spiaggia di Catalan Bay, sulla costa orientale. Dopo il pericolosissimo incidente, i sommozzatori hanno individuato un foro di dieci metri per quattro sullo scafo. I 24 membri dell'equipaggio sono rimasti a bordo dove non sono in pericolo di vita e da cui possono essere evacuati in ogni momento. La petroliera era diretta da Gibilterra a Vlissingen, in Olanda. Barriere per 400 metri fra la nave e la spiaggia sono già state sistemate.

La «Adam», la nave cargo con Gnl, di 289 metri, con bandiera delle Isole Marshall, è stata appena danneggiata nella collisione avvenuta mentre la petroliera usciva dalla baia. Anche se ieri pomeriggio, nel corso di ispezioni per valutare le condizioni della nave, è stata rilevata una «perdita di liquido idraulico», secondo il governo di Gibilterra. Le autorità sono intervenute piazzando una «barriera marina attorno al cargo per evitare pericoli di inquinamento». Stando all'ultimo aggiornamento del governo di Gibilterra, gli specialisti hanno iniziato le operazioni per portar via la petroliera dal punto situato di fronte alla Spiaggia.

