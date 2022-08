Mercati europei poco mossi tra dati macro e attesa per Powell

(Teleborsa) -, in attesa del, anche se il più importante banchiere centrale al mondo potrebbe anche scegliere di non fornire ulteriori indizi sulla direzione della politica monetaria statunitense. "È improbabile che il presidente Powell risponda alle numerose domande che pendono sul mercato, ed è possibile che non le affronti nemmeno, dato che Jackson Hole è spesso stato il forum per discussioni più teoriche o a lungo termine piuttosto che per le prospettive a breve termine", fa notare Eric Winograd, Senior VP e US Economist di AllianceBernstein.Intanto, gli investitori si trovano a valutare l'andamento della fiducia dei consumatori delle principali economie europee. Secondo l'Istat, laè risultata in calo per il secondo mese consecutivo ad agosto, mentre ilè risalito sui livelli di giugno, comunque bassi.La fiducia dei, secondo i dati dell'istituto GfK, è scesa a un nuovo minimo storico per il terzo mese consecutivo, con la propensione al risparmio che è salita al valore più alto in più di undici anni. Inla fiducia dei consumatori è migliorata leggermente ad agosto.La liquidità continua a rappresentare la forma di allocazione di risparmio preferita dagli italiani, anche se sta crescendo l'esigenza di una maggiore diversificazione verso fondi comuni e polizze assicurative, secondo quanto emerge da un'analisi del sindacato bancario FABI sulL'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9985. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,42%.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +230 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento delpari al 3,63%.piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.Prevale la cautela a, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.479 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (0%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,29%).Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+1,79%), Prysmian (+1,03%), Unipol (+0,77%) e Stellantis (+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati, che ottiene -1,77%.Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell'1,51%.Campari scende dell'1,29%.Calo deciso per Iveco, che segna un -1,16%.Al Top tra le azioni italiane a, Alerion Clean Power (+4,59%), Saras (+2,87%), El.En (+1,95%) e Webuild (+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -2,69%.Sotto pressione SOL, con un forte ribasso dell'1,92%.Soffre Intercos, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Preda dei venditori Mondadori, con un decremento dell'1,07%.