Orban: «Kiev non soddisfa le condizioni per entrare in Ue. L'allargamento non è questione teorica»

Giovedì 14 Dicembre 2023, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11:31

«L'allargamento non è una questione teorica. L'allargamento è un processo giuridicamente dettagliato, basato sul merito e che presenta dei presupposti. Ne abbiamo stabiliti 7 e, anche secondo la valutazione della Commissione, tre dei sette non sono soddisfatti, quindi non c'è motivo di negoziare l'adesione dell'Ucraina». Lo dice il premier ungherese Viktor Orban, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. «Le precondizioni non sono state stabilite dall'Ungheria - prosegue - le precondizioni sono state stabilite dalla Commissione: sette punti che sono pubblici. Su sette tre non sono stati soddisfatti: secondo me ancora di più, ma anche tre sono sufficienti per dire 'ragazzi, non sono soddisfatte le precondizioni, quindi non c'è alcuna possibilità di avviare i negoziatì», aggiunge. Per quanto riguarda gli aiuti finanziari, «i soldi per l'Ucraina a breve termine sono già nel bilancio. Se si vogliono dare soldi a lungo termine e in quantità maggiori, dobbiamo gestirli fuori dal bilancio. E noi siamo a favore», conclude.

Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev