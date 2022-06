Mercoledì 1 Giugno 2022, 11:58

Da first lady d’acciaio a mamma premurosa e protettiva. Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, torna a parlare con i giornalisti e lo fa, ancora una volta, scavando nella quotidianità della propria famiglia. Anche se con un registro profondamente diverso dalla sua penultima apparizione. Se nell’intervista concessa una settimana fa a Rada Tv e ripresa dalla BBC – quando era riapparsa in pubblico in compagnia del marito – aveva parlato prima di tutto da moglie del presidente, in quella rilanciata in queste ore dai siti inglesi ha parlato più da mamma, raccontando le difficoltà piccole e grandi affrontate in queste settimane da e con Oleksandra, 17 anni, e Kyrylo, 9.

Dalla figlia quasi maggiorenne che dovrà rinunciare al ballo di fine anno al figlio «piccolo politologo», che dà consigli al papà su come vincere la guerra contro la Russia. Olena, d’altra parte, ammette di aver parlato ai suoi ragazzi sempre apertamente della situazione, sforzandosi di essere «onesta» sia su quel che riguarda il conflitto con Mosca che sui motivi di pericolo che hanno portato alla separazione del padre dal resto della famiglia. «Fortunatamente – racconta la first lady - siamo stati in grado di organizzare le nostre vite in modo tale che loro (i bambini) non dovessero andare da nessuna parte e che io non dovessi separarmi da loro».

Niente bugie

«Con mia figlia è più facile, è già adulta – racconta Zelenska - Legge tutto, vede tutto e sa cosa deve succedere per arrivare alla fine della guerra. Con Kyrylo è diverso… Sta crescendo come un piccolo politologo, sa tutto, ci dà anche consigli militari. quando parla con suo padre gli dice quali carri armati, aerei, elicotteri dobbiamo comprare, cosa ci manca. Quali Paesi ci stanno aiutando bene, quali Paesi lo stanno facendo male… È un esperto militare, potrebbe parlare di queste questioni per mesi».

Pesa la lontananza del papà. «La nostra famiglia è separata. Io stessa vedo Volodymyr solo periodicamente, qui in ufficio – racconta ancora Olena - I bambini? Capiscono in qualche modo che questo periodo finirà a un certo punto, ma la domanda è sempre “quando?”». La first lady spera il prima possibile al punto da augurarsi «davvero che tutti i bambini e i ragazzi ucraini possano tornare a scuola fisicamente dal 1° settembre».

Niente ballo per Oleksandra

«Oleksandra quest’anno si diplomerà. E’ un passo importante della sua vita ma lo farà a distanza – dice ancora la moglie di Zelensky – Non ci sarà il ballo di fine anno, non succederà nulla. Peccato, ma è successo tutto in un momento così difficile della vita della nostra famiglia e del nostro Paese in generale. Ma farà domanda all'università in Ucraina». «Anche Kyrylo, come tutti i bambini adesso, studia da casa – prosegue -. Spero anche per lui che da settembre possa tornare a stare insieme ai suoi amici».

Un passaggio finale sulla guerra mamma Zelenska comunque lo fa. «La Russia sta cercando di distruggere la nostra coscienza nazionale: semplicemente non ci vedono come un Paese che dovrebbe avere una coscienza separata – è l’analisi della first lady - Molti russi pensano che facciamo parte della loro società e che abbiamo semplicemente inventato qualcosa per noi stessi. Ma la nostra arte, la nostra cultura, le nostre canzoni, la nostra letteratura dimostrano che non è così. Ed è per questo che vogliono distruggerle».