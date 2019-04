Notre-Dame, il miliardario Pinault dona 100 milioni di euro per la ricostruzione

La famiglia Pinault, tra le più ricche di Francia, alla guida del colosso del lusso Kering, annuncia la donazione di 100 milioni di euro per il restauro di Notre-Dame de Paris, dopo il devastante incendio di ieri sera. Lo ha annunciato Francois-Henri Pinault, citato dalla stampa francese.

Tutte le opere d'arte della sezione "tesoro" della Cattedrale di Notre Dame sono state salvate. Lo ha riferito il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi. I vigili del fuoco, dopo aver domato l'incendio che ha devastato la cattedrale, si stanno ora concentrando sul monitoraggio del sito, per verificare che non vi siano focolai residui e che »la struttura sia stabile«, ha riferito ancora Plus, citato dai media francesi.

Notre Dame brucia, i jihadisti esultano sul web. E sui social monta la tesi del complotto islamico

Notre Dame, la terribile profezia di Victor Hugo: «Una grande fiamma tra i campanili»



