Alluvione in Nevada, 70mila persone bloccate nel deserto al Festival Burning Man: si indaga su un morto

Oltre 70.000 persone che partecipano al festival del Burning Man (28 agosto-4 settembre) sono bloccate nel deserto del Nevada e sono state invitate dalle autorità a conservare acqua, cibo e carburante a causa di una violenta tempesta che ha portato forti piogge trasformando il Black Rock Desert in una distesa di fango. Lo riportano i media statunitensi. La Cnn pubblica oggi un video della zona colpita, che mostra centinaia di camper, roulotte e tende immerse nel fango profondo fino alle caviglie. Gli organizzatori hanno impedito ai veicoli di entrare o uscire dall'area del festival dopo le forti piogge iniziate venerdì sera, sottolinea la Cnn aggiungendo che alcuni partecipanti hanno raggiunto a piedi le strade principali, che distano decine di chilometri dal sito.

L'aeroporto di Black Rock City, che si trova in un'area remota nel Nevada nord-occidentale, è stato chiuso, così come l'accesso alla città, eccetto per i veicoli dei servizi di emergenza, hanno reso noto gli organizzatori su X.