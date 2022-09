Neonati lasciati dormire fuori in strada, l'usanza in Danimarca che divide

C'è un'usanza in Danimarca che divide. È quella di lasciare i neonati da soli in strada. I cittadini non hanno paura ad abbandonare le carrozzine e lasciar riposare i loro figli, non temono che siano rapiti o disturbati. Ma non tutti la vedono allo stesso modo. E soprattutto non vale la stessa regola negli altri paesi: un utente, nei commenti al video, racconta come a una turista a New York che aveva lasciato il figlio in carrozzina per strada fosse stata applicata una sanzione.

Today I learned that in Denmark, babies are left outside to sleep in their strollers without the fear of being kidnapped. Imagine feeling this safe in a country. pic.twitter.com/vH8IPG0ZKo — Today Years Old (@todayyearsoldig) September 28, 2022