Migranti, naufragio davanti a Lesbo: almeno 7 morti, 2 bambine

Un barcone con a bordo un numero ancora imprecisato di persone è affondato questa mattina davanti alle coste dell'isola di Lesbo, in Grecia. Al momento si contano almeno 7 vittime, di cui 4 donne, 1 uomo e 2 bambine. Almeno 57 persone sono state tratte in salvo.

La Guardia costiera greca ha reso noto che l'imbarcazione era partita dalla costa turca, da una località vicina ad Ayvalik. Secondo i dati dell'Unhcr, sono circa 9700 i migranti che quest'anno hanno scelto di arrivare in Europa dalla Turchia, via mare. Almeno 174 profughi sono affogati in questo periodo.

