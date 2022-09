Allarme Nato, aereo russo ai confini con la Polonia. Intervengono Eurofighter italiani

La Nato ha lanciato una segnalazione per un aereo russo ai confini con la Polonia. Una presenza che non era stata comunicata e quindi, come da procedura, l'Alleanza ha provveduto a inviare due velivoli per accertare la destinazione e quanto stava accadendo.

Aereo russo al confine polacco, il tweet dell'aeronautica

Ancora un decollo immediato per gli #Eurofighter dell’#AeronauticaMilitare impegnati nell'attività di #AirPolicing in #Polonia. #Scramble ordinato dal CAOC di Uedem per la presenza di velivoli russi nella zona di confine polacca

La segnalazione dell'aereo olandese diretto a Roma

Solo qualche giorno fa un aereo executive olandese diretto a Roma Ciampino ha perso contatti radio con gli enti di controllo. Scramble, decollo rapido, per due Eurofighter del 51° stormo dell'Aeronautica Militare che questa mattina sono decollati per intercettare sul filo dei 500 chilometri orari un velivolo Pilatus PC12 olandese, decollato dall'aeroporto di Kempel Budel e diretto nella Capitale, che aveva perso il contatto radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Il decollo immediato è stato reso noto dalla stessa Aeronautica con un tweet. L'aerotaxi olandese turboelica è fra i più veloci velivolo monomotore: può trasportare fino a 9 passeggeri oltre a due piloti.

