Allarme Nato, aereo olandese diretto a Roma perde contatti radio: inviati due Eurofighter

Un aereo olandese diretto a Roma ha perso contatti radio con gli enti di controllo. Scramble per due Eurofighter del 51/mo stormo dell'Aeronautica Militare che questa mattina sono decollati per intercettare un velivolo PC12 olandese, decollato dall'aeroporto di Budel e diretto nella Capitale, che aveva perso il contatto radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Il decollo immediato è stato reso noto dalla stessa Aeronautica con un tweet.

Russia, piloti di linea chiamati alle armi: l'80% potrebbe andare al fronte

Aereo olandese diretto a Roma perde contatti radio

Un fine settimana all'insegna di un'intensa attività operativa per gli equipaggi dell'Aeronautica Militare che hanno operato altri interventi oltre allo scramble. Ieri un KC767A del 14/mo Stormo è decollato dall'aeroporto militare di Pratica di Mare alla volta del Pakistan, a Karachi, per trasportare circa 16 tonnellate di materiale (medicinali, vestiario e materiale tecnico tra cui tende pneumatiche e motopompe) che potranno essere utilizzate per aiutare la popolazione duramente colpita dalla recente alluvione. La particolare missione umanitaria è stata gestita ed organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri - Cooperazione Internazionale. Oggi due interventi per gli equipaggi in prontezza d'allarme del Soccorso Aereo e della Difesa Aerea.

#Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per intercettare un velivolo PC12 olandese, decollato dall'aeroporto di Budel e diretto a Roma, che aveva perso il contatto radio con gli enti del controllo del traffico aereo. pic.twitter.com/dcCAo3bRX3 — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) September 25, 2022

Un elicottero HH-139A dell'84/mo Centro Combat Search & Rescue (C/SAR) è decollato da Gioia del Colle, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali, alla volta di Castelsaraceno, in provincia di Potenza, per recuperare due giovani escursionisti rimasti bloccati su una parete rocciosa a seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

L'equipaggio militare, in stretto coordinamento con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo aver atteso un discreto miglioramento della visibilità fortemente condizionata dalle marginali condizioni meteorologiche, si è diretto nella zona di operazioni per il recupero, tramite l'uso del verricello, dei due escursionisti. Infine lo scramble: i due Eurofighter sono decollati da Istrana (TV), a seguito dell'attivazione da parte del Combined Air Operations Centre di Torrejon per intercettare un velivolo PC12 olandese decollato dall'aeroporto di Budel (Olanda) e diretto a Roma-Ciampino che aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia intercettori, guidati dal personale «Guida Caccia» dell'11ø Gruppo DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata) del Comando Operazioni Aerospaziali, hanno rapidamente raggiunto il velivolo civile olandese e, dopo il supporto fornito dai due caccia militari, ha ristabilito il contatto con gli enti del controllo del traffico aereo civili proseguendo la sua rotta verso la Capitale. (