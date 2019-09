Grecia, padre di tre figli in vacanza muore in piscina a 42 anni: la storia commuove il web

Un papà del Galles è morto mentre stava nuotando in vacanza con sua moglie. Simon Jones, 42 anni, era in Grecia con la moglie Daniella. La coppia di Tonypandy (Galles sud-orientale) aveva fatto un giro turistico di Rodi, poi Simon ha fatto il bagno in piscina. Nonostante i medici abbiano tentato di rianimarlo per più di 45 minuti, è stato dichiarato morto. La moglie Daniella ha dovuto aspettare un taxi perché non l'avrebbero lasciata salire su un'ambulanza. Ha atteso in Grecia l'arrivo di sua madre e sua zia, prima di tornare a casa in Galles.

Simon aveva tre figli da una precedente relazione. Ha lavorato come autista di pullman per circa 17 anni, viaggiando in tutta Europa, diventando famoso tra i vacanzieri in tutto il continente. La famiglia ha spiegato infatti che dopo la morte di Simon ha ricevuto messaggi da persone che aveva incontrato in Europa. Decine di omaggi sono stati tributati all'autista attraverso i social.

Uno dei tre fratelli di Simon, Damon, lo ha descritto come un "fratello fantastico". "Era un ragazzo felice e divertente. Avrebbe solo portato luce nella vita di tutti»

