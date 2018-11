Il dono della ministra francese: si taglia i capelli per dare le ciocche alle donne malate di cancro

Un gesto solidale, che non costa nulla e può far felici molte donne che hanno combattuto o stanno ancora combattendo contro il cancro. La sottosegretaria francese all'Eguaglianza fra uomini e donne, Marlene Schiappa, ha annunciato sui social network di aver donato ciocche di capelli ad un'associazione che produce parrucche per donne malate di cancro. « E' semplicissimo - ha scritto su Facebook la Schiappa - basta tagliare ciocche di almeno 25 centimetri, legarle e spedirle per posta! » . L'iniziativa, secondo la viceministra, serve ad aiutare le donne malate di cancro, le quali « non hanno sempre i mezzi per comprarsi una parrucca » .

La ministra dopo aver spiegato a chi inviare le ciocche ha in vitato i suoi followers a fare lo stesso per aiutare le donne malate di tumore che spesso non posso permettersi i costi di una parrucca vera