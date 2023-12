Naufragio al largo della Libia, Frontex: «I 61 migranti annegati tra onde alte più di due metri»

Ancora un naufragio a largo della Libia, nel Mediterraneo Centrale, con 61 dispersi, presumibilmente morti, tra cui donne e minori. La notizia è stata diffusa ieri dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) dopo che un'imbarcazione, partita due giorni prima da Zwara, con 86 persone a bordo, tutti o quasi di origine subsahariana, in balia delle onde si è rovesciata.

Migranti, naufragio a largo della Libia: gommone si rovescia, almeno 61 dispersi

Frontex: persone in acqua con onde di 2,5 metri

Frontex, l'agenzia europea di controllo delle frontiere, racconta la tragedia che è costata la vita ad almeno 61 migranti quando la loro imbarcazione si è capovolta e affondata al largo delle coste libiche, precisando che quando l'aereo di Frontex è giunto nella zona, in acque internazionali, «ha individuato un gommone parzialmente sgonfio.

La maggior parte delle persone sono state trovate in acqua. Erano in grave pericolo a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con onde che raggiungevano altezze di 2,5 metri». L'agenzia ha precisato di essere stata allertata dal centro italiano per il coordinamento dei soccorsi.

Ocean Viking era fuori dall'area

La Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée, che a seguito di un salvataggio di 26 migranti deve dirigersi a Livorno, assegnato dalle autorità come porto di sbarco, era già fuori dall'area del caso specifico di 'distress' (una segnalazione in effetti mai giunta alla nave di soccorso), secondo quanto apprende l'Adnkronos. Questa mattina all'alba, la Ocean Viking, che nelle scorse ore per via del mare in tempesta ha riparato sotto le coste siciliane, davanti a Sciacca, ha ripreso il largo alla volta di Livorno. Subito dopo l'assegnazione del porto, la ong Sos Méditerranée ha scritto su X: «Alla Ocean Viking è stato assegnato il lontano porto di Livorno per far sbarcare i 26 sopravvissuti. Si tratta di 620 miglia nautiche (1.000 chilometri) di navigazione e 8 giorni di viaggio tra andata e ritorno, durante i quali non potremo pattugliare il Mediterraneo Centrale».