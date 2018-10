Harry e Meghan, siparietto con il fan a Sidney: «Hey tu non puoi dare i fiori a mia moglie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belli e pazzi di gioia per l'arrivo del royal baby, Meghan e Harry si godono la loro prima uscita ufficiale da futuri mamma e papà a Sidney e regalano divertenti siparietti alla folla.LEGGI ANCHE Meghan incinta (e bellissima) fasciata in un abito bianco. E spunta il pancino All’indomani del lieto annuncio dato via social da Kensington Palace per il duca e la duchessa del Sussex è un vero è proprio bagno di folla. Una visita alla zoo tra koala e canguri, gli incontri con i bambini, uno spettacolo di danza aborigena. E quando Meghan è omaggiata con un bouquet di fiori, Harry si avvicina al fan scherzando: «È troppo grande quel mazzo di fiori per mia moglie».