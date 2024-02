Medvedev contro il nuovo capo dell'esercito ucraino Syrsky: «Traditore e nazista, mi fa disgusto»

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha espresso il suo "odio, disprezzo e disgusto" per il colonnello generale Oleksandr Syrsky, nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine. Dopo mesi di speculazioni su un cambiamento nella leadership militare, giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il generale Valerii Zaluzhny e ha nominato Syrsky come suo successore. Zelensky ha elogiato Syrsky, ex comandante delle forze di terra di Kiev, definendolo «il comandante più esperto dell'Ucraina».

Syrsky è nato in Russia ma vive in Ucraina dagli anni '80. In precedenza aveva guidato le truppe ucraine nella battaglia durante la rivolta dei separatisti filo-russi del 2014 a Donetsk, a Luhansk. È stato anche responsabile della riuscita difesa di Kiev da parte dell'Ucraina nel 2022 e della prima grande controffensiva contro la Russia. Medvedev, uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha scritto in un post su Telegram giovedì sera di provare "odio" per Syrsky dopo «aver guardato la biografia del nuovo comandante in capo».

L'ex presidente russo ha accusato Syrsky di essere «coinvolto nel crollo dell'Unione Sovietica e, di fatto, dell'Impero russo», lamentando la perdita di quello che ha definito "un enorme paese che equilibrava l'ordine mondiale".

Medvedev ha anche affermato che Syrsky «serve i nazisti» e lo ha accusato di essere un ammiratore di Stepan Bandera, un collaboratore nazista durante la seconda guerra mondiale, spesso acclamato come un eroe dai nazionalisti ucraini di estrema destra. «Provo disgusto per un uomo che era un ufficiale russo sovietico, ma divenne un traditore di Bandera che infranse il suo giuramento e servì i nazisti, distruggendo i suoi cari», ha scritto Medvedev.

Un tempo considerato un potenziale successore un po’ più moderato di Putin, Medvedev è diventato famoso per aver rilasciato dichiarazioni iperboliche nel corso della guerra Russia-Ucraina, comprese le ripetute minacce di lanciare attacchi nucleari su Kiev e sugli Stati membri della Nato .

Sebbene Syrsky abbia studiato alla Scuola Superiore del Comando Militare di Mosca e abbia prestato servizio per un certo periodo nell'esercito russo sovietico, il comandante ucraino non ha mai prestato servizio per la Russia dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica nel 1991, che un tempo contava l'Ucraina come repubblica costituente.

In un post di dicembre su Telegram, Syrsky ha affermato che Mosca ha raggiunto la “superiorità” sul campo di battaglia, ma ha sostenuto che il vantaggio della Russia era dovuto in parte alla volontà di sacrificare un gran numero di truppe in una guerra di logoramento. «Dobbiamo combattere in condizioni di superiorità del nemico sia in termini di armi che in termini di personale» ha scritto Syrsky. «Il nemico subisce pesanti perdite, che reintegra con le riserve dei battaglioni d'assalto formati da ex prigionieri». «Nonostante le perdite quotidiane di personale e attrezzature, gli occupanti russi continuano a portare avanti azioni offensive», ha aggiunto. «Il valore più grande per noi è la vita dei nostri soldati».