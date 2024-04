Media Israele: graffiti in Iran appoggiano controattacco

Mercoledì 17 Aprile 2024, 09:15

In Israele i media hanno riportato la comparsa di graffiti in Iran che esprimono sostegno per un potenziale attacco contro il regime degli ayatollah. Il "Times of Israel" ha evidenziato alcuni messaggi, tra cui uno che recita: "Colpiscili, Israele. Gli iraniani sono con te". Un altro graffiti afferma: "Israele attacca, il resto lo faremo noi nelle strade". Altri ancora criticano il governo, come "La guerra è l'asso nella manica dei governi in crisi", mentre un messaggio invita Israele a colpire la residenza del leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei.

קצת עידוד מחברים...



גרפיטי אחרי המתקפה האיראנית על ישראל ב- 13 באפריל 2024: "הכי בהם ישראל! העם האיראני לצידכם!" pic.twitter.com/WTqu7gH8OQ — פנחס יחזקאלי (@yehezkeally) April 14, 2024