Festeggia il matrimonio sparando all'impazzata, un colpo uccide la sposa 24enne

Una sposa iraniana è morta tragicamente nel giorno delle sue nozze nella cittadina di Firuzabad. La donna è stata colpita in testa dal proiettile vagante di un fucile durante una serie di spari celebrativi. La vittima si chiamava Mahvash Leghaei, 24 anni. Durante i festeggiamenti delle nozze, un uomo tra gli invitati ha deciso di celebrare i due freschi sposi sparando alcuni colpi "cerimoniali".

Purtroppo la sventagliata celebrativa si è conclusa nel peggiore dei modi. Mentre l'invitato sparava con un fucile da caccia, detenuto senza licenza, uno dei proiettili avrebbe colpito la sposa in testa, uccidendola. Durante la sparatoria sono rimasti feriti anche due invitati. «Abbiamo ricevuto una chiamata d'emergenza riguardo una sparatoria all'interno di una sala ricevimenti nella città di Firuzabad. Gli agenti sono stati inviati immediatamente", ha spiegato ai giornalisti locali il portavoce della polizia, il colonnello Mehdi Jokar. L'uomo dopo l'incidente, è fuggito. Tuttavia, le autorità sono riuscite ad arrestarlo qualche ora dopo. L'autore della sparatoria sarebbe addirittura il cugino della sposa.

