Accoltellano sposo (e cognato) per non averli invitati al matrimonio: «Dagliele forte a tutti e due»

Un mancato invito il movente alla base del folle gesto. A Corato (Bari) un uomo di 45 anni, insieme al figlio poco più che maggiorenne, ha accoltellato il fratello minore, 34 anni. La colpa "imperdonabile" di cui il 34enne si sarebbe macchiato, è stata di aver escluso il fratello più grande dalla lista degli invitati del suo matrimonio.

L'aggressione

I carabinieri hanno arrestato il 45enne insieme al figlio di 19 anni, con l'accusa di tentato omicidio in concorso. L'aggressione è avvenuta la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio. Quel giorno tra i due fratelli scatta il litigio per il mancato invito. A quel punto, secondo quanto riscostruito, padre e figlio avrebbero aggredito fisicamente con calci, pugni e addirttura coltellate il futuro sposo e il cognato, quest'ultimo intervenuto per sedare la lite. Durante i tafferugli, il 19enne, istigato dal padre «dagli forte a tutte e due», avrebbe preso un coltello con cui avrebbe ferito prima lo zio al fianco, poi si sarebbe scagliato sul futuro cognato della vittima colpendolo addirittura con tre coltellate alla schiena, perforandogli un polmone. Fortunatamente l'aggressione non ha avuto conseguenze gravi.

Per entrambi i feriti le lesioni sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere prove sulla responsabilità di padre e figlio. Ma c'è altro al vaglio delle indagini. I militari hanno accertato il rogo della macchina del padre della sposa poco dopo mezzanotte. Tutto sarebbe accaduto al termine della serenata organizzata dal 34enne davanti casa della futura moglie, intorno alle 2.

