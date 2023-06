Matrimonio annullato ma la sposa non avvisa gli invitati, loro si presentano lo stesso. «Eravamo anche andate dal parrucchiere»

Matrimonio annullato a poche settimane dalla data fissata. Sono cose che capitano, e se i futuri sposi capiscono che il loro non è destinato a essere un "per sempre", di certo meglio scoprirlo prima che poi. Ma sarebbe opportuno rendere partecipi della decisione anche gli invitati alla cerimonia, per evitare che si presentino come da indicazioni sulle partecipazioni. Ebbene, questo passaggio è sfuggito a una promessa sposa ormai diventata single, che ha deciso di festeggiare ugualmente ma senza avvertire i suoi ospiti.

Il matrimonio annullato

La storia del matrimonio annullato è stato raccontato su Reddit dalla ex migliore amica della sposa, che ha scritto in un post: «La mia ex migliore amica ha rotto con lo sposo poche settimane prima MA non si è preoccupata di dire agli ospiti che sarebbero venuti solo per una festa e non per un matrimonio (ha deciso di festeggiare il suo essere single, dal momento che la location era già stata affittata).

Prepariamo tutto e gli ospiti iniziano ad arrivare e si presentano con regali di MATRIMONIO. Quindi ho dovuto provvedere a dire loro che il matrimonio era saltato ma che avremmo comunque bevuto, ballato e mangiato (anche la torta).

Ero mortificata dal trovarmi in una situazione del genere, quindi mi sono ubriacata e rispondevo a chiunque mi chiedesse cosa stava succedendo. Veramente una delle esperienze più strane che abbia mai vissuto, ci siamo persino fatti i capelli e il trucco».

I commenti

La storia ha scatenato la curiosità degli utenti, che hanno voluto conoscere ulteriori dettagli: perché si sono lasciati? Alla festa c'erano anche gli invitati dello sposo? Come hanno fatto a mantenere il segreto con i più intimi? L'ex migliore amica ha quindi spiegato che la relazione tra i due era diventata tossica, e che alla festa c'erano solo gli invitati della sposa, che aveva didetto il catering e prenotato cibi più semplici. In molti si sono chiesti il perché di non avvisare le persone, e in un commento si legge una risposta plausibile: «Se lo avesse detto, probabilmente in molti non si sarebbero presentati».