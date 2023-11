Malore mentre corre la maratona scolastica di 5 km, muore a 14 anni: «L'arresto cardiaco è risultato fatale»

Una tranquilla giornata all'insegna dello sport e del divertimento si è trasformata in un dramma per la famiglia di Knox MacEwan, un adolescente di 14 anni che ha perso tragicamente la vita durante una gara di corsa. La maratona, della lunghezza di 5 km, era organizzata dalla sua scuola, la Everglades High School, nel Sud della Florida, Stati Uniti.

Il malore

Il 14enne è stato colto da un malore mentre correva, nella mattinata di sabato 4 novembre. Immediato l'intervento del personale d'emergenza che lo ha trasportato all'ospedale "Memorial Miramar", ma non è stato possibile salvarlo. Secondo gli accertamenti dei medici, il ragazzino è andato in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione sono risultati inutili.

Devastata dal dolore la comunità scolastica e la famiglia. La mamma, per ironia della sorte, stava riprendendosi proprio negli ultimi tempi da una battaglia contro il cancro che l'aveva colpita l'anno scorso.

A 14-year-old boy running a 5K in Florida collapsed and died after suffering cardiac arrest on Saturday, according to NBC 6 South Florida. https://t.co/zOA1hufE8n — NBC News (@NBCNews) November 6, 2023

Il preside della scuola superiore ha annunciato la sua morte alla comunità scolastica aggiungendo che alcuni psicologi sarebbero stati disponibili per gli studenti nel campus per tutta la settimana, per fornire aiuto nell'elaborare il lutto. Il pastore di MacEwen alla Crossway Church di Cooper City - frequentata da Knox e dalla sua famiglia - ha parlato del ragazzo come un adolescente era amato da molti, la cui morte rappresenta una perdita devastante.

Un amico di famiglia ha lanciato una campagna GoFundMe che ha raccolto più di 66 mila dollari che saranno donati alla famiglia per aiutare con le spese del funerale e consentire ai genitori del bambino di prendersi del tempo dal lavoro per elaborare il lutto.