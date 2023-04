Maddie McCann, negativo il test del Dna di Julia Wandelt. «Non è lei. È polacca al 100 per cento»

La donna che ritiene di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa il 3 maggio del 2007, ha ricevuto finalmente i risultati del test del DNA dopo settimane di attesa. Julia Wandelt, 21 anni, nelle scorse settimane ha dichiarato sui social media di essere la scomparsa di Maddie. Julia ha affermato di avere tratti somatici simili, di aver subito un'infanzia di abusi e di aver iniziato a dubitare della propria paternità. Il caso è stato subito preso in considerazione dall'investigatore privato Fia Johansson, che ha portato Julia dalla Polonia a Los Angeles dopo che la ragazza aveva iniziato a ricevere minacce e messaggi ignobili da parte di haters online. I risultati hanno cnfermato che Julia non è Madeleine.

La dottoressa Johansson ha fatto in modo che Julia consegnasse dei campioni negli Stati Uniti per sottoporli a test dettagliati del DNA, tra cui un test simile a quello di 23andMe, che ha stabilito la sua ascendenza. Stamattina il Mirror ha riportato la notizia che i risultati del test hanno confermato che la 21enne non è Maddie, scomparsa nel 2007 dall'appartamento portoghese della sua famiglia. Il test ha analizzato le sue origini e ha dimostrato che è polacca, con alcune origini lituane e rumene. Wendell ha richiesto il test del DNA dopo aver detto di essere convinta di essere Madeleine e di voler entrare in contatto con Kate e Gerry McCann. Tuttavia, il suo DNA non è stato confrontato con quello dei McCann. Il dottor Johansson ha dichiarato a RadarOnline: «È assolutamente polacca al 100%».



«Ha una piccola percentuale di lituano e russo, ma i risultati del test dimostrano che è polacca». Julia è stata portata negli Stati Uniti dopo essere stata bombardata di minacce, con un messaggio che affermava addirittura che c'era una taglia di 30.000 euro sulla sua testa. Il dottor Johansson ha trascorso quasi una settimana in Polonia per indagare sulle affermazioni di Julia e per cercare di convincere i suoi genitori a fare il test del DNA. La dottoressa Johansson, con il permesso di Julia, ha rivelato al The Sun che Julia sta aspettando con ansia i risultati di altri esami sanitari, poiché i medici temono che possa avere la leucemia. Ha detto: «La sua salute è molto cagionevole, soffre di asma e ha molti dolori alle ossa».





«Ha prenotato una TAC e una risonanza magnetica a causa del dolore alle ossa». Anche le analisi del sangue sono anormali, quindi il mio medico qui negli Stati Uniti sta verificando se possa avere la leucemia e siamo in attesa dei risultati. E se avrà bisogno di cure, ci assicureremo che le riceva.





A girl called Julia from Poland has been active on social media to Try and contact the McCanns as she believes she is missing Madeleine? She has same eye defect, She wants the McCanns to contact her for DNA? What do you all think? @dailystar #MadeleineMccann #TrendingNow pic.twitter.com/wj8zfBXFO4

— NICK BLACKWELL (@nickblackwell02) February 19, 2023