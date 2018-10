Macron e Brigitte, tra i due c'è burrasca: «Scenate da far tremare le mura dell'Eliseo»

Brigitte Macron è sempre più esasperata per la crisi politica e di consensi che attraversa il presidente francese. Lo rivela Le Parisien che arriva a raccontare di «muri dell'Eliseo che tramano per le scenate della premiere dame». Gossip che arrivano a stretto giro da quelli secondo cui Brigitte mediterebbe una vendetta nei confronti di chi diffuse le voci della presunta omosessualità del marito.

LEGGI ANCHE Brigitte Macron e lo scandalo delle stoviglie: «500 mila euro per un servizio di piatti»



​Il governo perde i pezzi, la popolarità di Macron è in picchiata e Brigitte «non resta indifferente»: preoccupata per il marito e la sua immagine, «gli si rivolge in privato, spesso in modo rude». Il quotidiano rivela anche che quest'estate, quando è esploso il caso Benalla - il consigliere filmato mentre manganellava gli studenti al fianco della polizia, poi sollevato dall'incarico - Brigitte ha lasciato l'Eliseo per rifugiarsi qualche giorno nella sua villa al Touquet, nel nord della Francia. Era particolarmente «ferita», secondo la fonte, dal montare dell'ondata delle rivelazioni e delle fake news, fino ad esplodere per quella secondo cui lei avrebbe mentito sulla sua data di nascita: «non ne può più che si parli della sua età, ne ha abbastanza», dice una persona a lei molto vicina.

Le dimissioni del ministro dell'Interno, Gerard Collomb, due settimane fa, hanno scatenato una nuova tempesta. Collomb era la persona nel governo a lei più vicina, il suo protetto: per questo è stata lei a prendere l'iniziativa della cena di chiarimento a tre (Macron, Collomb e Brigitte) il 10 settembre all'Eliseo, seguita dalla decisione di separarsi. Molto «diretta», Brigitte ama dire le cose a Macron a tu per tu, senza cerimonie: i loro confronti sono a volte «burrascosi» scrive il giornale, aggiungendo che «pochi giorni fa le mura dell'Eliseo hanno tremato.