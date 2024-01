Luna, lanciato il primo veicolo privato: cos'è Peregrine e qual è lo scopo della missione

Luna, lanciato il primo lander privato: è partita la missione Cert-1, che per la prima volta intende portare sul satellite un veicolo costruito da un'azienda privata. È il lander Peregrine costruito dall'Astrobotic, a bordo del quale ci sono esperimenti della Nasa, nell'ambito del programma Artemis per il ritorno alla Luna, e di sette Paesi. Il lancio è avvenuto dalla piattaforma 41 della Space Force Station di Cape Canaveral, la base del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, con il razzo Vulcan che è al suo primo volo. Anche il razzo è stato costruito da un'azienda privata, la United Launch Alliance.

Il lancio sta procedendo regolarmente ed è avvenuta la separazione dello stadio superiore Centaur del razzo Vulcan.

The Vulcan rocket has lifted off on its maiden voyage from Cape Canaveral in Florida to land a scientific craft on the Moon



