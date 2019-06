Lumaca manda in tilt il sistema ferroviario giapponese, ecco cos'è successo

In Giappone per colpa di una lumaca è scoppiato un caos ferroviario, con dozzine di treni fermi e ritardi che hanno colpito 12mila passeggeri nella regione di Kyushu, nel Sud del Paese. A darne notizia è stata la compagnia ferroviaria che gestisce la rete nell’area, la Kyushu Railway Co.

La società, dopo alcune settimane dall’interruzione della corrente (avvenuta il 30 maggio) è riuscita a trovare il colpevole di quella giornata nera per la mobilità su ferro.

L’autrice è stata lei, una lumaca che era riuscita a entrare in un dispositivo elettrico installato vicino ai binari ferroviari. E' morta lì dentro dopo aver messo in corto circuito l’intero impianto.

«Spesso abbiamo problemi con cervi che entrano in ​​collisione con i treni, ma non un problema con le lumache», hanno detto dall’azienda, secondo quanto riporta la versione on line del quotidiano giapponese Japan Times.

