Mette Lsd nel caffè dei colleghi: «Erano troppo negativi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano troppe energie negative. E così lui, impiegato 19enne di una società di noleggio di auto, ha pensato bene di mettere l’nel caffè e nell'acqua di tre loro colleghi. Una scelta, la sua, che gli è costato l’arresto. I fatti sono accaduti ad Arnold, nel Missouri.La polizia è stata chiamata nell'azienda dopo che i lavoratori avevano iniziato a sentire, sul loro corpo, gli effetti della droga sintetica. Il ragazzo ha ammesso di aver sciolto l’Lsd in due bottiglie d’acqua e in una tazza di caffè.L’obiettivo, ha spiegato, era quello di renderli dallo spirito un po' più positivo e invece, come effetto, due suoi colleghi si sono sentiti particolarmente tremolanti e storditi.Al termine dei test di laboratorio il ragazzo potrebbe essere accusato di possesso della sostanza stupefacente e di aggressione di secondo grado. La notizia è riportata dal sito web dell’emittente tv