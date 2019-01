Litiga con il marito e uccide il figlio sgozzandolo: «Voleva portarmelo via»

Una donna egiziana, domenica scorsa, dopo aver litigato con il marito, un commercialista, che l'aveva minacciata di portargli via il figlio è uscita di casa per calmarsi e fare una passeggiata lungo il mare di Alessandria d'Egitto, con il piccolo di tre anni al seguito. Ma da allora non è più rientrata. Mentre camminava, infatti, ha deciso di prendere un bus per il Cairo. E così ha fatto. Nella Capitale è arrivata a notte fonda. Alle 3 ha preso una stanza in un hotel del centro. Dopo tre giorni ha pagato il conto, e lasciato l'albergo. Poi è tornata nuovamente ad Alessandria. Una volta liberata la stanza, i dipendenti sono entrati per fare le pulizie. E' a quel punto che hanno fatto la raccapricciante scoperta. Sotto il letto c'era il corpicino del piccolo in una pozza di sangue. Era stato sgozzato.



Sconvolto il direttore dell'hotel ha immediatamente chiamato la polizia. In pochi minuti sono arrivati gli agenti dellache hanno immediatamente circondato l'edificio e sequestrato le telecamere di tutta la zona, oltre ovviamente a quelle della struttura. Dopo aver visionato i filmati hanno subito capito che dietro quel gesto c'era la donna con cui il bambino era arrivato. E cioè: sua madre. La donna è stata arrestata in un appartamento residenziale di Alessandria e ora rischia la pena della morte. "Mio marito voleva prendere mio figlio, così non lo avrà più", solo queste parole è riuscita a dire prima di chiudersi in totale silenzio. Le indagini proseguono per ricostruire gli ultimi attimi di vita del piccolo trovato con un fendente netto al collo che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Gli investigatori parlano di omicidio premeditato. Sconvolta l'intera comunità, la famiglia era molto conosciuta, il marito commercialista ultimamente lavorava anche in Arabia Saudita e spesso facevano avanti e indietro. "Come è possibile uccidere in quel modo il proprio figlio", commentano gli utenti sul web.