Lavoro in Svizzera? La storia di un ragazzo: «Guadagno 4.000 euro. L'affitto non è caro, ho una casa con 4 camere e 2 bagni»

In un mondo dove la ricerca di migliori opportunità di lavoro e una qualità di vita superiore spingono sempre più persone ad esplorare nuovi orizzonti, la storia di un giovane che ha scelto di trasferirsi in Svizzera è diventata virale su TikTok.

Lo stipendio in Svizzera

Jenaro, un giovane argentino che corrisponde al nome utente di @flakete10, Jenaro, ha condiviso la sua esperienza di vita in Svizzera, rivelando come, con uno stipendio di 4.000 euro al mese, riesca a mantenere uno standard di vita elevato, nonostante il costo della vita nel Paese. Tenendo conto che il salario minimo lì è di 3.800 franchi, circa. 3.900 euro, Janero racconta: «Mi faccio pagare 4.000 ma la mia casa la pago 2.500 franchi». Poi passa a descrivere con entusiasmo la sua abitazione, che include un soggiorno spazioso, una grande sala da pranzo, due bagni, quattro camere da letto, lavanderia, due balconi, un ripostiglio e un parcheggio.

Il lato negativo

Nonostante la soddisfazione per la sua situazione abitativa e lavorativa, Jenaro evidenzia un unico aspetto negativo della vita in Svizzera: la velocità nelle strade. «Tutto è molto lento, le autostrade sono molto lente», osserva, sottolineando tuttavia un punto fondamentale che contribuisce positivamente alla sua esperienza nel Paese: l'istruzione. «In Svizzera non esiste studiare una vita inutilmente: se hai studiato, trovi lavoro», afferma, evidenziando le opportunità di carriera garantite da un buon percorso educativo.

I commenti

La testimonianza di Jenaro ha catturato l'attenzione di milioni di utenti su TikTok, generando una vasta gamma di reazioni.

Molti commenti esprimono ammirazione e invidia per la qualità della vita che Jenaro ha raggiunto in Svizzera, riflettendo sulle difficoltà economiche e sui salari bassi che affliggono altri Paesi europei, come Spagna e Italia: «Questa casa in Spagna non scende sotto i 5.000 euro al mese», «Non mi interessa, anche se lì la vita è cara, andrò», «In Spagna guadagni 1.000 euro e te ne servono 1.500 per sopravvivere», sono solo alcuni dei numerosi commenti che evidenziano il desiderio di molti di trovare opportunità simili.