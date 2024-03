Jill Biden e Melania Trump, due First lady a confronto: la prima sempre accanto al marito, la seconda è scomparsa

Jill Biden e Melania Trump a confronto. La prima sempre accanto a Joe, suo punto di riferimento e suo sostegno costante. La seconda sempre più assente e lontana da Donald. Nel Super Tuesady Donald Trump ha trionfato, ma Melania non si è mai fatta vedere. È rimasta nella super residenza dell’ex presidente degli Stati Uniti a Palm Beach e non ha nemmeno assistito al discorso ufficiale. Non si è presentata neanche durante i festeggiamenti. C’erano invece il figlio maggiore, Donald Jr, la fidanzata Kimberly Guilfoyle, il figlio Eric e la moglie Lara, e la figlia Tiffany.

L’ex first lady, da quando ha lasciato la Casa Bianca nel 2021, è rimasta lontana dal pubblico, disertando sia i comizi del marito, sia le sue apparizioni in tribunale.

Ha fatto un’eccezione per il gala Trumpettes, che si è tenuto il mese scorso al club di Palm Beach. Dal 2021 le apparizioni sono state decisamente sporadiche e in tanti si fanno domande. Sembra che Melania abbia sviluppato un’avversione alla vita politica e che voglia dedicarsi al figlio adolescente. È stata anche impegnata con la madre, Amalija Knavss, gravemente malata e morta all’inizio di gennaio: durante il gala di Capodanno Trump aveva detto che la suocera stava molto male e che Melania era al suo fianco in un ospedale di Miami.



Dall’altro lato c’è Jill, la più grande fan del presidente Usa. Se nel 2022 sembrava preoccupata per Joe e per il carico di responsabilità legato alla carica, tenuta in considerazione l’età, è passata ad essere una delle più strenue sostenitrici della sua ricandidatura. È l’unica First lady che, dopo l’elezione, ha continuato a lavorare, insegnando due volte a settimana in un college pubblico della Virginia, non lontano dal Washington. Biden si fida di lei: sembra che la interpelli sempre prima delle decisioni importanti.