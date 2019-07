Israele, atterraggio di emergenza per un 373 della Electra Airways

Atterraggio di emergenza concluso con successo per un Boeing 737-400 presso l'aeroporto israeliano di Tel Aviv. Presenti a bordo 152 persone, fra passeggeri ed equipaggio.



Il velivolo della Electra Airways partito da Colonia (Germania) e diretto in Israele è stato costretto da un guasto tecnico a fare una manovra di emergenza, in fase di atterraggio presso lo scalo israeliano.



A quanto riferiscono i media israeliani, alla base del guasto un problema al motore ed una perdita di acqua dalle ruote.









