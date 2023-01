Iran, il 20enne Kambiz Kharot condannato a morte: è il quarto. Nelle manifestazioni 519 morti e 19mila arresti

Sale a quattro il numero di manifestanti condannati a morte in Iran nelle ultime ore. Secondo quanto rende noto Hrana, agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani, l'ultimo condannato alla pena capitale si chiama Kambiz Kharot, un ventenne arrestato recentemente durante dimostrazioni a Zahedan, nel sud est del Paese. L'ong fa sapere che Kharot è stato ritenuto colpevole di «Muharebeh» (inimicizia contro Dio) e «corruzione sulla terra». Secondo quanto riportato da attivisti on-line la condanna è stata emessa nella giornata di ieri.

Gli altri tre sono stati condannati a morte per l'uccisione di membri delle forze di sicurezza ad Isfahan durante le proteste in corso da quasi 4 mesi in Iran. Saleh Mirhashemi Baltaghi, Majid Kazemi Sheikhshabani e Saeed Yaghoubi Kordsofla erano accusati di «attacco terroristico armato» e di avere sparato uccidendo tre membri delle forze di sicurezza, come riporta Irna. Sono stati condannati alla pena capitale per avere «minato la sicurezza del Paese» utilizzando armi e guidando un gruppo criminale.

Oltre alla pena capitale, le tre persone hanno ricevuto anche una condanna a 10 anni di reclusione per appartenenza al gruppo dissidente Mojahedin del Popolo Iraniano (Mko). Secondo Irna, i condannati possono presentare appello contro la sentenza. Una persona arrestata in relazione allo stesso caso ha ricevuto una condanna a 26 anni di reclusione, un altro è stato condannato a 2 anni di carcere mentre un terzo è stato assolto.

Iran, 519 morti e 19mila arresti durante le manifestazioni

Sono 519 le persone morte durante le proteste anti governative in Iran seguite alla morte della 22enne Mahsa Amini. Lo fa sapere Hrana, precisando che tra le vittime ci sono 70 minori e 68 membri delle forze di sicurezza. Sono invece oltre 19 mila, sempre secondo Hrana, le persone arrestate dal 16 settembre.