Iran, Arman Abdolali è stato impiccato a 25 anni per l'omicidio della fidanzata. Amnesty: «Confessò sotto tortura»

Dramma in Iran: è stato impiccato stamani Arman Abdolali, il 25enne arrestato quando aveva 17 anni per l'omicidio della fidanzata, nonostante gli appelli di ong e attivisti contro l'esecuzione della condanna. Lo riporta Al Arabiya citando l'agenzia semi-ufficiale Tasnim.

Abdolali si trovava in carcere dal 2016 dopo aver confessato l'omicidio di Ghazaleh Shakour. Amnesty International aveva denunciato che la sua confessione era stata ottenuta «sotto tortura». Un mese fa l'organizzazione internazionale aveva sottolineato in una nota che il suo processo «era stato segnato da gravi violazioni».

We are outraged to learn that despite a global outcry, the Iranain authorities suddenly transferred Arman Abolali to solitary confinement this evening and told his family that he is due to be executed in a few hours. We urge @khamenei_ir to halt the execution immediately. pic.twitter.com/sOhs9Z8kPp

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 23, 2021