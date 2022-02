Incendio sulla Felicity Ace: distrutte migliaia di Porsche, Audi e Lamborghini del valore di 200 milioni di dollari

Mentre nel Mediterraneo ancora si cercano i dispersi della Grimaldi dopo l'incendio di ieri mattina, nell'Oceano Atlantico è la Felicity Ace ad aver preso fuoco, una nave cargo che trasportava auto di lusso e che adesso è alla deriva. L'equipaggio di 22 persone è riuscito a mettersi in salvo, mentre le 1.110 Porsche e le 189 Bentley che erano a bordo sono andate distrutte. In fumo anche Audi, Lamborghini e Volkswagen. Il valore totale stimato è 200 milioni di dollari.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Incendio traghetto, la Grecia: «Dodici dispersi» IL RACCONTO Incendio sul traghetto Grecia-Italia MONDO Video BRINDISI Incendio sul traghetto Grimaldi, nessun ferito: Mattarella si...

Incendio traghetto, la Grecia: «Dodici dispersi». Superstiti italiani a Corfù: nessuno ci dice niente

Incendio traghetto, un passeggero: «Fumo dappertutto e c'erano solo 2 scialuppe. Donne e bambini piangevano, ho avuto paura di morire»

Sulla nave, della lunghezza di tre campi da calcio, adesso sono in corso le operazioni di salvataggio. La squadra soccorsi è arrivata ieri e sta studiando il modo per riportarla a riva. La Felicity Ace è partita da Emden, in Germania, giovedì scorso ed era in rotta verso Davisville, negli Stati Uniti. Adesso è alla deriva a largo delle coste del Portogallo.

L'obiettivo è salvaguardare l'ambiente e ridurre i danni economici, per l'azienda che doveva trasportate le auto e che sono già alti. Le auto fanno tutte parte del Gruppo Volkswagen, che sta già pagandando la pandemia come tutto il settore automotive.

The Felicity Ace, a cargo ship carrying hundreds of vehicles including Porsches bound for the U.S., was left adrift in the mid-Atlantic following a fire #WSJWhatsNow pic.twitter.com/TPdXHKyL75

— The Wall Street Journal (@WSJ) February 18, 2022