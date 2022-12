Compra un hard disk usato per 15 euro, all'interno trova i segreti di un milionario tedesco

«Ho comprato un hard disk esterno e scoperto i segreti di un milionario» si intitola così il video del TikToker tedesco @dankeunextgay che sta diventando virale in questi giorni. Il ragazzo aveva infatti acquistato un normale hard disk apple da 15 euro quando ha socperto che al suo interno c'erano decine di backup efettuati dall'ex proprietario. File e cartelle che mostravano dati sensibili, conti bancari, biglietti aerei. La vita di una persona facoltosa, ma anche i suoi segreti.

Nel suo video del 14 dicembre, TikToker ha mostrato agli spettatori che il suo MacBook veniva sottoposto a backup, ma che erano presenti anche dai file del precedente proprietario che risalivano al 2010. «Mi dispiace, Don, che sto guardando la tua roba», dice il ragazzo nel video rivelando il nome (ma non il cognome) dell'ex proprietario. La clip è diventata subito virale con 5,6 milioni di visualizzazioni.

Trovano una villa abbandonata da 10,5 milioni di dollari, ma dietro c'è una storia terribile

Decine di cartelle, documenti e foto

«Non è solo una copia del suo computer, ma dozzine di copie del pc in diversi periodi di tempo che risalgono al 2010». Dalle foto e dalle spese analizzate, il ragazzo ha ipotizzato che si tratta di una persona facoltosa, forse un amministratore delegato.

«C'è la cronologia delle verifiche, i numeri delle carte di credito, le informazioni sui voli. Ho il numero di conto bancario di quest'uomo», ha detto il TikToker. «Posso vedere quanti soldi aveva in banca a un certo punto. Ho anche le sue informazioni sull'assicurazione sulla vita e questo tizio vale milioni di dollari». Tra le migliaia di commenti, qualcuno ha chiesto anche se c'era materiale a sfondo sessuale e la risposta è stata "buona giocata" alludendo al fatto che sì, c'era anche questo tipo di materiale.

«Forse questa persona è già morta»

Alla fine del video il ragazzo conferma che tutto il materiale è risalente a prima del 2010 e ci sono addirittura file relativi agli anni 80. "Per quel che ne so questa persona potrebbe essere già morta", dice il ragazzo nel video. Il TikToker ha quindi affermato che avrebbe cancellato tutte le informazioni dopo averle esaminate. «Non mi serve a niente e mi sento a disagio a tenere le cose degli altri», ha detto. Un'altra idea, rivelata in un successivo video, è restituire alla famiglia del proprietario l'hard disk intatto. Ma al momento non lo ha ancora fatto.

Beni sottratti alle mafie, quei tesori che lo Stato lascia marcire: dal "castelletto" ai resort di lusso