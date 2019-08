Cina, numero chiuso per visitare la Grande Muraglia

La famosa sezione Badaling della Grande Muraglia Pechino si è lasciata alle spalle il sovraffollamento che la caratterizzava, dopo l'introduzione di un limite di 65.000 visitatori giornalieri a partire dall'1 giugno, nel tentativo di garantire la sicurezza dei reperti e dei turisti. Secondo le autorità del sito, la Grande Muraglia di Badaling ha ricevuto oltre 2,23 milioni di visitatori dall'inizio di quest'anno alla fine di luglio, emettendo quattro avvisi rossi per sovraffollamento. Gli ultimi dati hanno mostrato che durante l'alta stagione, il numero di turisti verso la Grande Muraglia solitamente raggiunge il limite di lunedì, quando i musei nell'area del centro sono chiusi, attivando l'avviso rosso. La Grande Muraglia di Badaling ha istituito un sistema di allarme a tre livelli per i visitatori. L'avviso giallo scatta quando il numero di visitatori raggiunge i 39.000, l'avviso arancione per 52.000 visitatori e quello rosso per i 65.000. I turisti possono accedere alle informazioni degli avvisi emessi dalla Grande Muraglia di Badaling tramite il sito ufficiale, i profili WeChat e Weibo, gli schermi sulle autostrade e le trasmissioni radiofoniche del traffico locale. Inoltre i turisti sono invitati a effettuare prenotazioni tramite il sistema di biglietteria online ufficiale con 10 giorni di anticipo durante l'alta stagione e di evitare di visitare la sezione Badaling il lunedì o nei giorni festivi.