Tumori, la battaglia di Danielle Kang. Ha dolori fortissimi ma la campionessa di golf partecipa agli Us Womens Open

Danielle Kang, 29 anni, ha un tumore spinale che le è stato diagnosticato lo scorso aprile. Ma la campionessa di golf, numero 12 del world ranking femminile, ha fatto di tutto per essere in campo allo US Womens Open, nel North Carolina nonostante i fortissimi e continui dolori alla schiena. Una storia che ha fatto il giro del mondo ed ha commosso fans e appassionati di questo sport, dove Danielle è già un mito. La campionessa di San Francisco, California, non è voluta mancare al Pine Needles Lodge & Golf Club di Southern Pines.

La battaglia della campionessa contro il tumore

«Ho lottato con tutte le mie forze per esserci ma dopo questa settimana dovrò fermarmi per affrontare i miei problemi di salute», ha raccontato la statunitense che sta lottando contro il tumore. Intanto il primo obiettivo, quello di superare il taglio, lo ha già raggiunto. Una battaglia contro il dolore che le ricorda quella vissuta dal papà (che è stato anche suo caddie quando ancora era una amateur), morto nel 2013 dopo una brutta malattia. Ora lo US Open, poi i controlli e la sfida fuori dal green. Con la Kang che vuole vincere la sua partita più importante.