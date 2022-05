Tumore, muore a 21 anni per il sarcoma di Ewing. Alla prima visita le dissero: «Non c'è nulla da temere»

Aveva trovato un nodulo sospetto sulla spalla, ma dopo la prima visita le avevano detto che non aveva «nulla di cui preoccuparsi». Invece Jenna, un'insegnante delle scuole elementari di Bolton (Gran Bretagna), è morta lo scorso 13 maggio, a soli 21 anni. Dopo visite più accurate, le è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, un tumore raro che attacca i tessuti molli, con il quale ha dovuto lottare per circa un anno. Dalla spalla, le metastasi sono arrivate fino ai polmoni e non le hanno lasciato scampo.

Il sarcoma di Ewing

Dopo la diagnosi, Jenna si è sottoposta a chemioterapia e ha preso parte a una sperimentazione clinica. Ma a un certo punto il trattamento ha smesso di funzionare e il cancro si è diffuso. Alla fine di aprile le hanno detto che non ci sarebbe stato nulla da fare e circa due settimane dopo è morta.

Suo fratello Liam, parlando al Manchester Evening, ha raccontato del nodulo alla spalla scoperto per caso: «Le ho detto di farsi controllare e alla prima visita le hanno detto che probabilmente si trattava di una cisti. Poi il nodulo è cresciuto e dopo qualche test ha scoperto di cosa si trattava». La famiglia di Jenna ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il Sarcoma di Ewing, che sostiene le famiglie e finanzia la ricerca sulla malattia.