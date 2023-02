Recensione negativa sul suo spettacolo, il coreografo Goecke lancia feci sulla critica teatrale: licenziato

Episodio di gravità surreale quello accaduto in Germania: il direttore della compagnia di ballo dello Staatstheater di Hannover, il 50enne Marco Goecke, è stato licenziato per aver spalmato le feci del suo cane in faccia a una critica teatrale, Wiebke Hüster, "colpevole" di aver scritto una recensione negativa sul quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), a proposito di un suo precedente spettacolo.

L'aggressione al teatro di Hannover

L'aggressione è avvenuta dunque lo scorso 11 febbraio al teatro di Hannover. Secondo quanto raccontato alla CNN proprio da Hüster, il coreografo si sarebbe avvicinato a lei durante l'intervallo alla première dello settacolo "Fede - Amore - Speranza", prima attaccandola verbalmente e poi gettandole addosso alcuni escrementi del suo bassotto, "Gustav" contenuti nel sacchetto di plastica apposito per la raccolta.

«Goecke mi ha strofinato le feci del suo cane in faccia - ha riferito la giornalista ai colleghi - i presenti erano totalmente paralizzati dallo shock, mentre io urlavo e piangevo». La stessa critica teatrale ha fatto sapere che non sarebbe mai più andata a uno spettacolo del coreografo tedesco.

Subito dopo l'aggressione, Hüster è stata aiutata da un membro dell'ufficio stampa del teatro dell'opera a pulirsi il viso in bagno. Poi, la giornalista si è recata in una stazione di polizia nel centro di Hannover dove ha denunciato l'accaduto.

A scatenare l'assurda reazione di Goecke sarebbe stata la recensione negativa scritta da Hüster sullo spettacolo "In the Dutch Mountain" del Nederlands Dans Theater, coreografato dallo stesso Goecke, che imputava alla giornalista del FAZ la presunta cancellazione di molti abbonamenti alla stagione di danza del teatro di Hannover.

Una dura campagna di odio, ecco le vere ragioni che hanno portato Jacinta Ardern a dimettersi dopo 7 anni

La condanna del gesto

Lo scorso 16 febbraio, tramite un comunicato inviato alla redazione del FAZ, la direttrice dell'Opera di Hannover Laura Berman, ha annunciato il licenziamento di Marco Goecke, per aver «danneggiato in modo considerevole la reputazione dell'Opera di Hannover».

La stessa Bergman ha poi riferito alla stampa di aver cercato di contattare la giornalista per scusarsi con lei, sia personalmente che in pubblico, a nome di tutta la compagnia teatrale.

Altrettanto dura è stata la reazione del quotidiano FAZ contro il gesto del coreografo, che sul proprio sito ha pubblicato un articolo privo di firma che recita: «Consideriamo questo atto umiliante non solo un gesto di violenza fisica, ma anche un tentativo di intimidire la nostra visione libera e critica dell’arte».

Il gesto di Goecke ha attirato aspre critiche anche da parte di Frank Rieger, capo dell'associazione regionale dei giornalisti della Bassa Sassonia, che ha condannato l'episodio come un vero e proprio attacco alla libertà di stampa: «Un artista deve saper sopportare le critiche, anche se possono sembrare eccessive», ha aggiunto lo stesso Rieger in un tweet.

#Germany: #CFWIJ denounces vile, demeaning attack on journalist #WiebkeHüster. We view the assault against free & critical views of art as an attack on freedom of expression. We demand accountability. #FreePress

Read more:https://t.co/NVG9ESMJC9 pic.twitter.com/tur2CSZYWS — #WomenInJournalism (@CFWIJ) February 17, 2023

La giustificazione di Goecke (prima delle scuse)

Raggiunto dall'emittente tedesca NDR lo scorso 15 febbraio, Marco Goecke ha inizialmente cercato di giustificare il suo attacco nei confronti della giornalista, imputandolo a un sovraccarico nervoso che la stessa critica teatrale avrebbe contribuito ad alimentare, avendogli «gettato fango addoso per 20 anni» a suon di recensioni negative.

Successivamente, lo stesso coreografo tedesco ha ammesso il grave errore dichiarando di essere profondamente rammaricato per il suo gesto: «Voglio scusarmi sinceramente con tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo Hüster, per la mia azione assolutamente inaccettabile», le sue parole.

A seguito delle scuse di Goecke, il Nederlands Dans Theater ha dichiarato sul suo sito web che «continuerà a lavorare con Marco».