Glynn Simmons scagionato dopo 48 anni di carcere: «È innocente». Chi è l'uomo scambiato per killer in Oklahoma

Nel 1975 fu condannato per l'omicidio di una commessa durante una rapina in un negozio di alcolici: 48 anni dopo è stato scagionato e dichiarato innocente. Glyn Simmons, 70 anni, è stato liberato in Oklahoma dopo aver trascorso più di 48 anni in prigione. Lo scrive il New York Times, precisando che si tratta del più lungo periodo di detenzione scontata ingiustamente negli Stati Uniti. L'uomo è stato dichiarato innocente in una sentenza della giudice Amy Palumbo presso il tribunale distrettuale della contea di Oklahoma ma era stato rilasciato su cauzione a luglio.

Glynn Simmons, la sentenza che lo scagiona

«Abbiamo prove chiare ed evidenti che il signor Simmons non ha compiuto il delitto», ha scritto la Palumbo nella sentenza. «È una lezione di resilienza e tenacia», ha commentato Simmons in una conferenza stampa: «Non lasciare che nessuno ti dica che non può succedere, perché tutto può succedere».

La nuova vita fuori dal carcere

«Ho incontrato tutti i miei nipotini per la prima volta - ha raccontato un emozionato Simmons - E' stato bello ed eccitante». Ora, hanno spiegato i suoi avvocati, l'uomo deve affrontare molte nuove sfide tra cui trovarsi un lavoro per pagare l'affitto, il cibo e tutto il resto.