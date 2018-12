Gilet gialli, la benzina comincia a scarseggiare in Francia: le proteste fanno un'altra vittima

Mentre imperversano le proteste dei gilet gialli, in Francia comincia a scarseggiare la benzina a causa dei blocchi dei depositi di carburante. Le autorità locali hanno cominciato a razionare la benzina e si è scatenato il caos al confine con la Spagna, dove le code sull'autostrada hanno raggiunto 19 chilometri.

Le proteste hanno causato anche un'altra vittima. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da «elementi» di una granata lacrimogena mentre stava chiudendo le persiane del suo appartamento nei pressi del viale di La Canebière, sabato scorso, durante le proteste a Marsiglia.

Gilet gialli, terzo morto ad Arles: Macron pronto allo stato d'emergenza

Gilet gialli, lancio di fumogeni sugli Champs-Elysées

Ricoverata in ospedale, è deceduta ieri in sala operatoria. Il procuratore della Repubblica, Xavier Tarabeux, si è limitato a dire che l'anziana signora è mancata in seguito a uno «choc operatorio», ma si attende l'autopsia per chiarire le circostanze del dramma. «Al momento - ha aggiunto - non possiamo confermare il legame di causa effetto tra la ferita e il decesso». Come a Parigi, anche a Marsiglia la polizia ha fatto un uso massiccio di gas lacrimogeni per placare i casseurs in casacca gialla.

Intanto i rappresentanti dei «gilet gialli liberi», che si erano detti disposti a trattare con il governo francese per «un'uscita dalla crisi», non saranno domani a palazzo Matignon. Ai media francesi alcuni di loro hanno parlato di «ragioni di sicurezza».



