Gender reveal finisce in tragedia: l'aereo che deve svelare il sesso del bimbo precipita, morto il pilota

Lunedì 4 Settembre 2023, 14:52

Conoscete il gender reveal? Si tratta di una festa che si tiene durante la gravidanza per rivelare il sesso del bambino alla famiglia e agli amici dei genitori in attesa, e talvolta ai genitori stessi. In Messico, un piccolo velivolo doveva «svelare» il sesso del bambino attraverso il rilascio di un fumo colorato ma quello che doveva essere un momento di gioia, si è trasformato in una tragedia: il pilota dell'aereo ha perso il controllo dell'aereo ed è precipitato in pochi secondi non lontano dal luogo del party per il neonato.

L'aereo doveva svelare il sesso del nascituro, ma il velivolo precipita avvolto dal fumo rosa: morto il pilota