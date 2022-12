Fusione Nucleare, la svolta storica negli Stati Uniti: «Energia illimitata, pulita ed economica»

Una scoperta storica che potrebbe cambiare il futuro dell'energia sarà annunciata domani dal presidente Biden in persona. Secondo le indiscrezioni, per la prima volta nella storia negli Stati Uniti è stata realizzata una fusione nucleare che ha prodotto più energia di quella necessaria per innescarla. L'annuncio avverrà domani in conferenza stampa dal dipartimento statunitense dell'Energia. Per il Washington Post si tratta di di «una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica».

Fusione nucleare, la fonte di energia pulita del sole

Le attuali centrali nucleari funzionano con tecnologia a Fissione nucleare che sfrutta l'energia prodotta dalla divisione dell'atomo. Il tentativo degli studi invece, è quello di produrre una "Fusione nucleare" che produce energia dalla fusione di due atomi. Questo tipo reazione è quella attraverso la quale si produce l'energia nel Sole.

Tuttavia per innescare la fusione nucleare e gestirla in maniera controllata è necessaria un'altissima quantità di energia. Finora gli esperimenti avevano deluso le aspettative degli studiosi, che erano sì riusciti a innescare la fusione, ma impiegando, per ottenerla, molta più energia di quanto poi ne rilasciasse la reazione stessa, rendendo questa tecnologia ancora inutilizzabile. Ora però le cose potrebbero cambiare.

Il dipartimento statunitense dell'Energia annuncerà domani che gli scienziati per la prima volta sono riusciti a produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Lo scrive il Washington Post. #ANSA https://t.co/gdYNXsky64 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 12, 2022

Trovato il "Santo Graal" dell'energia

Per la prima volta nella storia dunque gli scienziati statunitensi sono riusciti a produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. La scoperta sarebbe avvenuta presso la National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California. Alcuni ricercatori, interpellati dal Washington Post hanno confermato le anticipazioni ma dietro anonimato. La scoperta è già stata definita il «Santo Graal» dell'energia senza emissioni di carbonio che gli scienziati hanno inseguito sin dagli anni '50.

