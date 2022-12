Fusione Nucleare, la svolta storica negli Stati Uniti: «Energia illimitata, pulita ed economica»

Una scoperta storica che potrebbe cambiare il futuro dell'energia sarà annunciata domani dal presidente Biden in persona. Secondo le indiscrezioni, per la prima volta nella storia negli Stati Uniti è stata realizzata una fusione nucleare che ha prodotto più energia di quella necessaria per innescarla. L'annuncio avverrà domani in conferenza stampa dal dipartimento statunitense dell'Energia. Per il Washington Post si tratta di di «una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica».