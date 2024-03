Filadelfia, uccide tre persone poi si barrica in una casa con ostaggi. La polizia: «Armato e pericoloso»

Un uomo si è barricato in casa con diversi ostaggi a Trenton, nel New Jersey, dopo aver ucciso tre persone questa mattina a Falls Township, in Pennsylvania, a circa 40 chilometri da Filadelfia. La polizia ha identificato il sospetto come Andre Gordon, 26 anni. Le autorità affermano che l'uomo, che era alla guida di un veicolo rubato, ha sparato e ucciso due persone che vivevano nella residenza. Dopo la sparatoria, si è recato a Edgewood Lane, dove ha colpito a morte un altro individuo.

Successivamente Gordon ha sequestrato un'auto sotto la minaccia di una pistola nel parcheggio di un Dollar General sulla Bristol Pike a Morrisville. Il conducente non è rimasto ferito.

La polizia di Falls Township ha affermato di ritenere che Gordon conoscesse tutte le vittime tranne l'autista. Si ritiene che «al momento sia un senzatetto e abbia legami con la zona di Trenton, nel New Jersey», hanno aggiunto in una nota.

Dence ha descritto il sospetto come armato e pericoloso. «Stiamo indagando con l'assistenza dell'ufficio del procuratore distrettuale e dell'FBI, si ritiene che sia in possesso di un fucile d'assalto che ha utilizzato per commettere questi crimini e che possa avere con se armi aggiuntive», aggiunge la dichiarazione della polizia.