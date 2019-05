Farage in testa ai sondaggi, ed è “guerra del frappé”: bevande lanciate contro gli euroscettici

I sondaggi indicano Nigel Farage come il probabile trionfatore delle prossime elezioni europee, e adesso contro di lui sembra essere partita una forma di mobilitazione popolare davvero inedita. È la cosiddetta

In giro per la città di NewCastle, il ridanciano leader del Partito della Brexit questa volta non ha trovato soltanto la claque, ma anche un aggressivo oppositore: Paul Crowther, 32 anni, ha pensato bene di lanciargli addosso un appiccicoso frullato a base di latte, banana e caramello salato, appena acquistato in un vicino fastfood della catena Five Guys. «Non sapevo neppure che fosse qui, l'ho visto e ho pensato fosse la mia chance», ha rivendicato l'uomo, per nulla pentito, concedendosi in manette ai giornalisti subito dopo essere stato arrestato dalla polizia locale e rinfacciando al suo bersaglio di spargere «rabbia e razzismo» nel Regno. La bravata d'altronde non è nuova, tanto da spingere il progressista Guardian a evocare un'improbabile «resistenza del milkshake».



Nelle settimane scorse era toccato a un altro euroscettico, Carl Benjamin, eurodeputato uscente dell'Ukip, l'ex partito di Farage; e soprattutto, due volte, al famigerato Tommy Robinson, candidato indipendente e marginale proveniente dall'ultradestra extraparlamentare inglese più estremista, che peraltro nel secondo caso non aveva esitato a farsi giustizia da solo prendendo a pugni il lanciatore e rompendogli il naso. Per evitare il tris, nel weekend la polizia scozzese aveva provveduto a diffidare alcuni McDonald's dal vendere la bevanda incriminata, durante una visita dello stesso Nigel Farage in Scozia. Ma a Newcastle sono stati meno previdenti e così l'immagine di Mr. Brexit con giacca e cravatta inzaccherate ha fatto rapidamente il giro del mondo. L'interessato ha perso l'aplomb solo per qualche minuto, rimbrottando i suoi gorilla. Poi, su Twitter, ha commentato: «Purtroppo alcuni pro Remain hanno radicalizzato lo scontro fino a rendere una normale campagna elettorale impossibile, in una democrazia civile chi perde deve accettare d'aver perso e chi non ha accettato il risultato del referendum (del 2016) ci ha condotti a questo».



La premier conservatrice Theresa May e qualche avversario europeista come il liberaldemocratico Tim Farrow si sono affrettati a condannare l'accaduto, al pari di «ogni atto d'intimidazione». Ma in fondo a Farage poco importa: gli ultimi sondaggi di YouGov e Opinum per le Europee danno il suo partito rispettivamente al 35% e al 34%: più dei due big, Tory e Labour, sommati.

Né sembra poterlo azzoppare granché la polemica cavalcata dal Guardian e dall'impopolare ex premier Gordon Brown contro il timore delle interferenze di fantomatici «rubli russi o dollari americani» dietro le donazioni inferiori a 500 sterline che stanno fluendo a pioggia, via PayPal, nelle casse del Brexit Party. Denaro su cui la Commissione Elettorale ha promesso ora accertamenti, ma la cui provenienza anonima è lecita oltremanica per somme di questa entità, almeno così replicano Farage e i suoi giustificando i contributi in gran parte quale frutto di versamenti di massa da 30 euro scarsi l'uno fatti «in sterline da 110.000 sostenitori»: non senza denunciare i sospetti alla stregua di «calunnie disgustose», frutto di «complottismo» e «gelosia».

“guerra del frappè” ovvero, in inglese, del “milkshake”.