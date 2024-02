Turchia, uomo armato prende in ostaggio dipendenti di una fabbrica Usa: protesta contro guerra a Gaza

Il personale di una fabbrica di un'azienda Usa nel nordovest della Turchia è in ostaggio nelle mani di un uomo armato. Lo riferiscono media turchi. Secondo le prime notizie l'uomo protesterebbe contro le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Non è chiaro quante siano le persone tenute in ostaggio. Alcune fonti parlano di sette ostaggi.

La fabbrica si trova nella zona industriale di Gebze, nella provincia di Kocaeli. Tutto sarebbe iniziato alle 15 ora locale. Non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità turche.

